ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بيان عاجل من الشركة المشغلة لسفينة قناة السويس بعد تعويمها

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:28 م
الشركة المشغلة لسفينة
الشركة المشغلة لسفينة قناة السويس تؤكد تعويمها وتنتظر الفحص
Advertisements
قسم الخارجي
قالت شركة "إيفرجرين" المشغلة لسفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفن" في بيان، إنه سيتم فحص السفينة للتأكد من مدى صلاحيتها للإبحار بعد نجاح جهود تعويمها في جنوب قناة السويس.

وكانت السفينة "إيفر جيفن" تعرقل حركة مرور السفن في قناة السويس بعد جنوحها منذ نحو أسبوع، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضافت الشركة المسجلة في تايوان، والتي تستأجر السفينة، أن القرارات المتعلقة بشحنة السفينة الموجودة في قناة السويس ستتخذ بعد فحصها، وأنها ستنسق مع مالك السفينة بعد انتهاء التحقيقات.

وأوضحت أن السفينة تتجه إلى "البحيرة المرة الكبرى" في قناة السويس، حيث سيتم فحصها وتحديد ما إذا كان بالإمكان استئناف حركتها.

وبدأت فجر اليوم الاثنين عملية جديدة  لتعويم السفينة التي تزيد حمولتها عن 200 ألف طن بمشاركة أكثر من 10 قاطرات.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، نجاح جهود تعويم السفينة العملاقة وعودة الملاحة في القناة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| طولها 400 متر .. قصة جنوح السفينة إيفر جيفن بقناة السويس

قاطرة جديدة تصل قناة السويس للمشاركة في جهود تعويم السفينة الجانحة

تامر حسني يشيد بنجاح تعويم السفينة الجائحة

عودة الملاحة بقناة السويس قريبا.. رويترز تبرز جهود مصر في تعويم السفينة الجانحة

نجاح المرحلة الأخيرة.. السفينة الجانحة تستعد للإبحار بعد نجاح آخر مناورة

ترشيحاتنا

الزمالك يرفض قرارات اتحاد كرة السلة بعد إلغاء مباراة الأهلي

راندا البحيري تدخل عالم الإنتاج من خلال كايرو تايم cairo time

خاص| الكراكة مشهور كلمة السر .. صاحب صورة النصر: روحنا كانت على إيدينا .. صور

ضبط طائرتي تجسس مع راكبين في مطار القاهرة.. صور

عبد المنعم سعيد : تحذير الرئيس السيسي اليوم بشأن سد النهضة له أهداف استراتيجية .. فيديو

دراسة جديدة تكشف تغير نظرة العالم للحشيش و فوائده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رينو تكشف عن إصدارها الجديد "كانجو" موديل 2021

بعد طرحها في مصر .. مواصفات وأسعار أودي Q2 موديل 2021 .. صور

عشان رمضان .. نصائح شراء الياميش