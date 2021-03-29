بيان عاجل من الشركة المشغلة لسفينة قناة السويس بعد تعويمها

قالت شركة "إيفرجرين" المشغلة لسفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفن" في بيان، إنه سيتم فحص السفينة للتأكد من مدى صلاحيتها للإبحار بعد نجاح جهود تعويمها في جنوب قناة السويس.





وكانت السفينة "إيفر جيفن" تعرقل حركة مرور السفن في قناة السويس بعد جنوحها منذ نحو أسبوع، وفقا لوكالة "رويترز".





وأضافت الشركة المسجلة في تايوان، والتي تستأجر السفينة، أن القرارات المتعلقة بشحنة السفينة الموجودة في قناة السويس ستتخذ بعد فحصها، وأنها ستنسق مع مالك السفينة بعد انتهاء التحقيقات.





وأوضحت أن السفينة تتجه إلى "البحيرة المرة الكبرى" في قناة السويس، حيث سيتم فحصها وتحديد ما إذا كان بالإمكان استئناف حركتها.





وبدأت فجر اليوم الاثنين عملية جديدة لتعويم السفينة التي تزيد حمولتها عن 200 ألف طن بمشاركة أكثر من 10 قاطرات.



