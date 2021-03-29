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برلماني: السيسي لا يدخر جهدا في سبيل دعم الشباب

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:22 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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عادل نصار
قال اللواء عماد عبدالتواب الدرجلي، عضو مجلس النواب والهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يدخر جهدا في سبيل دعم الشباب ويضعهم دائما ضمن أولوياته، مضيفا أن الرئيس السيسي يضع الشباب القوام الأساسي لنهضة البلاد وفي كل الفعاليات نجد يضع شباب مصر في مكانه كبيرة.

وأضاف "الدرجلي"، في تصريحات تليفزيونية، أن الشباب ركيزة بناء مصر الجديدة وإذا لم نحسن توظيفهم لصالح مصر بالتأكيد سيذهبون لطرق أخرى غير محمودة على الإطلاق، مستدركا أن "الدولة قوية بشبابها وهما دول الامل اللي جاي لمصر".

وفي السياق نفسه أشار عضو مجلس النواب والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى حزب مستقبل وطن ينفذ تعليمات الرئيس بتمكين الشباب ودعم بكل الطرق الممكنة ولهم الدور الأكبر والفعال في المرحلة القادمة، مطالبا رجال الأعمال بمساندة شباب البلد.

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