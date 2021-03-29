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برلمان

آخرهم النائبة فرحة الشناوي.. برلمان 2021 يسجل 6 حالات وفاة

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:30 م
برلمان 2021
برلمان 2021
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أحمد أيمن
ارتفعت حالات الوفاة بمجلس النواب الحالي 2021 إلى 6 حالات بعد وفاة النائبة المعينة فرحة الشناوي، في وقت سابق اليوم الاثنين، حيث تنوعت حالات الوفاة بالمجلس الحالي بين المرض والقضاء والقدر إلا أن الغالبية رحل متأثرا بفيروس كورونا.  

1. جمال حجاج
بدأت حالات الوفاة في 28 نوفمبر الماضي برحيل الدكتور جمال حجاج رئيس التأمين الصحي بالقليوبية، الذي لم يهنأ بمقعده داخل برلمان 2021 بعد فوزه بالانتخابات، حيث توفى النائب متأثرا بفيروس كورونا بعد دقائق من فوزه في الانتخابات عن دائرة بنها وكفر شكر ولم يتمكن من الاحتفال بفوزه.

2. فوزي فتي
وفي 4 ديسمبر الماضي وقبل أيام من انعقاد مجلس النواب، توفي النائب فوزي فتي عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية "من أجل مصر" بعد صراع مع المرض، وذلك بعدما حسم عضويته الجديدة في برلمان 2021 كنائب عن القائمة الوطنية بالدقهلية، والتي فازت بالانتخابات، لكنه لن يتمكن من الاحتفاظ بمقعده لدورة برلمانية جديدة، ومن ثم تم تصعيد المرشح الإحتياطي له وهي ابنته أيه فوزي فتي وبالفعل تم تعيينها بالمنصب وأدت اليمين الدستورية.

3. حسن عيد
بعد ما يقرب من 20 يوما من وفاة فوزي فتي، رحل النائب حسن محمد محمود عيد، وشهرته اللواء حسن عيد، حيث أعلنت عائلته وفاته مساء يوم 25 ديسمبر، وذلك بعد إعلان فوزه في جولة الإعادة بالمقعد الفردي بانتخابات مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالسويس. ويذكر أن اللواء حسن عيد شغل منصب مساعد وزير الداخلية.

4. سعد الجمال
وفي 5 فبراير الماضي، رحل النائب سعد الجمال عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، عن عمر يناهز 75 عاما، وتم تصعيد ابنته أسماء سعد الجمال خلفا لأبيها بالقائمة الوطنية.

5. كمال عامر
وفي مطلع الشهر الجاري وبالتحديد 4 مارس، توفي النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بعد إصابته بفيروس كورونا.

6. فرحة الشناوي
و سجلت النائبة المعينة فرحة الشناوي، عضو مجلس النواب وأستاذ المناعة بكلية الطب بالجامعة، سادس وآخر حالات الوفاة ببرلمان 2021، حيث رحلت اليوم الاثنين. 

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