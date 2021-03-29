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حوادث

حلاق يطعن عاملا عاكس خطيبته ببلقاس

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:02 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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همت الحسينى
أصيب عامل بطعنة نافذة بالصدر علي يد حلاق  بسبب قيامه بمعاكسه خطيبته بقرية المعصرة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية ، وتم نقل العامل لمستشفى الطورائ بالمنصورة لخطورة حالته.


وورد إخطار لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من مستشفي بلقاس المركزي بوصول "رزق م. ش. م " ٢٥ عاما، عامل، ومقيم قرية " المعصرة " دائرة مركز بلقاس مصابا بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وإسترواح هوائي (ادعاء تعدٍ) وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة .


و بانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤاله اتهم المدعو "عبدالعزيز .س .ع "٢٩ عاما ، حلاق، ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض ( مطواة ) وإحداث إصابته إثر حدوث مشادة كلامية بينهما .


وبتقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهم ، وتبين إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس وآخر باليد اليمني وبمواجهته ، تبادل الاتهام مع المصاب بالتعدي عليه بعصا خشبية وإحداث إصابته المشار إليها وذلك لقيام المصاب بمعاكسة خطيبته تليفونيا وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة.


وتم تعيين الحراسة اللازمة على المصاب بالمستشفى و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٦٨٣ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز بلقاس ، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.
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