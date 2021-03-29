حلاق يطعن عاملا عاكس خطيبته ببلقاس

أصيب عامل بطعنة نافذة بالصدر علي يد حلاق بسبب قيامه بمعاكسه خطيبته بقرية المعصرة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية ، وتم نقل العامل لمستشفى الطورائ بالمنصورة لخطورة حالته.







وورد إخطار لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من مستشفي بلقاس المركزي بوصول "رزق م. ش. م " ٢٥ عاما، عامل، ومقيم قرية " المعصرة " دائرة مركز بلقاس مصابا بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وإسترواح هوائي (ادعاء تعدٍ) وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة .







و بانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤاله اتهم المدعو "عبدالعزيز .س .ع "٢٩ عاما ، حلاق، ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض ( مطواة ) وإحداث إصابته إثر حدوث مشادة كلامية بينهما .







وبتقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهم ، وتبين إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس وآخر باليد اليمني وبمواجهته ، تبادل الاتهام مع المصاب بالتعدي عليه بعصا خشبية وإحداث إصابته المشار إليها وذلك لقيام المصاب بمعاكسة خطيبته تليفونيا وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة.









وتم تعيين الحراسة اللازمة على المصاب بالمستشفى و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٦٨٣ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز بلقاس ، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.