بيزنس انسايدر تسلط الضوء على تحرير إيفر جيفن.. فيديو

حررت سفينة الحاويات الضخمة التي قضت أيامًا محصورة في قناة السويس اليوم الاثنين بمساعدة سفينة جرف ضخمة يمكنها نقل أكثر من 70 ألف قدم مكعب من الرمال في الساعة.





وعلقت السفينة العملاقة إيفر جيفن عبر القناة لمدة ستة أيام، ما أدى إلى إغلاق أحد أكثر طرق التجارة ازدحامًا في العالم وتسبب في تراكم ضخم ومكلف في كل من البحر المتوسط ​​والبحر الأحمر، وفقا لـ بيزنس أنسايدر.





وكان مفتاح النجاح النهائي في تعويم السفينة كان الحفارة الضخمة المسماة مشهور، والتي بدأت العمل يوم الخميس لإزالة الرمال من حول السفينة.













وقال المدير الفني لـ Ever Given، إن الحفارة يمكنها نقل 2000 متر مكعب من المواد في الساعة - أكثر من 70.000 قدم مكعب.





ونقلت بيزنس انسايدر، تصريحات الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، إن مشهور قام بمعظم أعمال التجريف حول إيفر جيفين.





وقال إن عملها هو ما سمح للقوارب ببدء جهودها لتحريك السفينة.





كما تم استخدام كراكات أخرى أصغر يمكن أن تقترب من ايفر جرين، ووذكرت وكالة أسوشيتيد برس أنهما قاما بتفريغ 27 ألف متر مكعب من الرمل والطين حول السفينة.







