الدفاع المدني يحاول استخراج جثة من داخل سيارة في حادث الدائري الأوسطي

تحاول وحدات الدفاع المدني استخراج جثة متفحمة من داخل سيارة ملاكي تفحمت في حادث تصادم ٦ سيارات واشتعال النيران بهم على الطريق الدائري الأوسطي .





فيما توقفت الحركة المرورية على الطريق الدائري الاوسطي في القادم من محور محمد نجيب باتجاه وادي حوف في التقاطع مع طريق الاوتوستراد بسبب حادث تصادم ٦ سيارات وتفحهمهم.





تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصادم ٦ سيارات بينهم نقل بقطورة وفنطاس واشتعال النيران بهم.





وعلى الفور توجهت ٣ سيارات اطفاء و٥ سيارات اسعاف لموقع الحادث.





وتبين اصطدام السيارة نقل بمقطورة، وفنطاس و٣ سيارات ملاكي وسيارة ميكروباص وسيارة سوزوكي.





ونتج عن الحادث تفحم شخصين واصابة ٦ في الحادث.