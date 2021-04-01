الدفاع المدني يرفع ٤ سيارات من حادث الطريق الدائري الأوسطي

تمكنت وحدات الدفاع المدني من السيطرة على حريق في ٤ سيارات ضمن حادث تصادم ٦ سيارات واشتعال النيران بهم على الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.





فيما توقفت الحركة المرورية على الطريق الدائري الاوسطي في القادم من محور محمد نجيب باتجاه وادي حوف في التقاطع مع طريق الاوتوستراد بسبب حادث تصادم ٦ سيارات وتفحهمهم.





تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصادم ٦ سيارات بينهم نقل بقطورة وفنطاس واشتعال النيران بهم.





وعلى الفور توجهت ٣ سيارات اطفاء و٥ سيارات اسعاف لموقع الحادث.





وتبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة، وفنطاس و٣ سيارات ملاكي وسيارة ميكروباص وسيارة سوزوكي.





ونتج عن الحادث تفحم شخصين واصابة ٦ في الحادث.