أحمد جمال يكشف رحيل اللجنة المؤقتة بالزمالك وتعيين لجنة جديدة

كشف الإعلامي أحمد جمال، عن وجود اتجاه لدى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للإطاحة باللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز.





وقال أحمد جمال، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه عبر فضائية "الحدث اليوم": "علمنا من مصادرنا الخاصة أن هناك اتجاه داخل وزارة الشباب والرياضة، بتغيير اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وتعيين لجنة جديدة تلبي طموحات جماهير القلعة البيضاء في الفترة المقبلة".





وأضاف: "قد يكون هناك اتجاه لتغيير اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، عقب مباراة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا".





وتابع :"اللجنة الجديدة سيكون بها بعض من نجوم الكرة"، مؤكدًا: "تعيين لجنة جديدة يصب في مصالحة نادي الزمالك وجماهيره، بعدما فشلت اللجنة الحالية في التعامل مع العديد من الملفات".