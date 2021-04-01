مازيراتي MC20 الأفضل في حفل جوائز ريد دوت العالمية 2021

عن سيارتها الجديدة MC20، فى فئة تصميم المنتجات خلال حفل توزيع جوائز ريد دوت لعام 2021. فازت علامة مازيراتي الإيطالية العريقة فى مجال صناعة السيارات الفاخرة بجائزة أفضل الأفضل’Best of the Best’





وللعلم فجوائز ريد دوت، التي تُنظمها وتمنحها مؤسسة Design Zentrum Nordrhein Westfalen للتصميم في ألمانيا منذ عام 1955، أحد أهم الجوائز العالمية للتصاميم الإبداعية، التى تقيم وتختار أكثر المنتجات تميّزًا، وظيفيًا و جمالًا و ابتكارًا عالميًا.





وتقدم المؤسسة جوائزها كل عام من خلال لجنة تحكيم من خمسين خبيرًا دوليًا مهمة انتقاء المنتجات ضمن خمسين فئةً تقريبًا، تتنوع جميعها بين الأزياء والإكسسوارات والأثاث والمركبات.





قال ديفيد جراسو، الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي : "تمثلت مهمتنا في تطوير سيارة تترك لنا بصمةً في المستقبل بوصفها أول نماذج إبداعات مازيراتي الجديدة، ويسعدني أن أرى سيارة MC20 تثبت نجاحنا في تحقيق هذه الغاية. ويقوم عملنا في مازيراتي بشكل رئيسي على الابتكار والشغف والتفرد في التصميم، لذا جمعنا كل هذه القيم ضمن سيارتنا الرياضية الخارقة والجديدة كليًا، والتي نعدها نقطة التحول التي ستطلق العنان لمرحلة إبداعية جديدة في تاريخ علامتنا الرائدة".





ومن جانبه، قال كلاوس بوسي، رئيس قسم التصميم لدى مازيراتي : "نفخر بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة، التي تحتفي بجهود فريقنا الاستثنائي الذي أظهر مستويات عالية من الالتزام والكفاءة لابتكار هذه السيارة، والتي نثق بأنها ستسطر فصلًا جديدًا من الإبداع في تاريخ مازيراتي".





وتُجسد مازيراتي MC20، المصممة فى مركز مازيراتي Centro Stile بمدينة تورينو، مزيجًا بين الأناقة والأداء الرياضي، و تتمتع MC20 بخصائص ديناميكية هوائية استثنائية وخطوط انسيابية تمتزج مع التصاميم الجريئة لتؤكد على تفردها الكامل في عالم السيارات. وتعكس هذه السيارة الرياضية الخارقة من مازيراتي المفهوم الحقيقي للسرعة بفضل أسلوب العلامة الفريد في هندسة تصميم الهيكل، الذي يرسم الملامح الجمالية لسيارات العلامة المستقبلية.



