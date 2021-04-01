اكسبولينك: وفرنا فرصا تصديرية بقيمة 300 مليون دولار.. وتأهيل 50 شركة تصدير بالتعاون مع اتحاد الصناعات

كشفت جمعية المصدرين المصريين ” اكسبولينك” عن توفير فرص تصديرية للمنتجات المصرية بقيمة تصل لنحو 300 مليون دولار خلال الأعوام الماضية.

وأشار أحمد طه المدير التنفيذي للجمعية، إلى أن الجمعية ساهمت في تأهيل 50 شركة للتصدير، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة، وذلك من خلال تنفيذ برنامج حاضنة الصادرات، الذي تستهدف من خلاله تجهيز الشركات للتصدير من خلال تحسين جودة منتجاتهم للمنافسة بها في الأسواق التصديرية المختلفة.





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وذكر أن تأهيل الشركات المصدرة جاء في سياق إطلاق نحو 3 دورات تدريبية ضمن برنامج حاضنات الصادرات بهدف زيادة قاعدة المصدرين المصريين، ومن أجل تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

من جانبه قال إسلام إدريس، رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالجمعية إن الجمعية عملت خلال الفترة الماضية على تأهيل الشركات على تصدير منتجاتها للخارج من خلال تقديم الخدمات التسويقية أمام المستوردين، ومعرفة احتياجات الأسواق الأخرى من البضائع، وتحديد التوقيت المناسب للتصدير، والعمل على عقد لقاءات ثنائية بين المصدرين مع مختلف المستوردين من كافة انحاء العالم.