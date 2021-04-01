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محافظات

شوشة يبحث موقف تنفيذ مشروعات الخدمات والبنية الأساسية في شمال سيناء

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:27 ص
صدى البلد
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احمد صالح


عقد  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اجتماعًا بمقر ديوان عام محافظة شمال سيناء، اليوم  بحضور  عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد  ،و اللواء ماجد محمد احمد رئيس مدينه العريش، واللواء مهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركه مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء.

حيث ناقش  المحافظ  مع   الحضور من ممثلي الجهات المعنية  ، موقف مياه الشرب والصرف الصحي واخر تطورات اعمال تنفيذ الطرق والغاز والكهرباء ، لتحقيق التكامل بين مختلف الجهات و الاجهزة التنفيذية المختلفة بالدولة .

وبحث اللواء شوشة سبل تحقيق استدامة الخدمة وصول المياه ، في ظل تركيل الشبكة المياه الجديدة بالعريش والتي يجري الانتهاء منها.


و قد تطرق الاجتماع أيضًا لبحث كميات المياه التي يتم ضخها للمدينة سواء من المحطة المرشحة بالقنطرة شرق او محطات التحلية الموجودة حاليًا بمدينة العريش،  و كيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها و المحافظة علي كل نقطة مياه لتأمين إمدادات المياه بالمدينة .


و اكد المحافظ،  علي عدم قيام اي جهة من الجهات العاملة بالمحافظة بأي اعمال جديدة او اصلاحات دون حضور مندوب عن الجهات الاخري حتي لا تتسبب في اي مشاكل او اعطال لاي جهة سواء مياه الشرب او صرف صحي او لأيٍ من مشاريع الجهات الاخري .

وحضر اللقاء ممثلين عن جميع الشركات والهيئات التي تقوم بتنفيذ اعمال تطوير مدينة العريش و المهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء ، وممثلين عن كلا من : الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، شركة كهرباء القناة ، هيئة الطرق و الكبارى  ، شركة الغاز ، الاذاعه والتليفزيون.

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