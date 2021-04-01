بأقل مجهود وبدون حرمان.. أسرع حيلة تحول جسمك لماكينة حرق

بأقل مجهود وبدون رجيمات قاسية يمكنك تحويل جسمك لمكينة حرق دهون ونسف الدهون بسرعة برجيم متوازن لنسف دهون البطن والأرداف فى 14 يوما يقدمه موقع برايت سايد
إليك خطة الرجيم:
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا:
بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
طبق شوفان بلبن خالي الدسم
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا
2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة
يمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالي لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون