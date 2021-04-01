ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بأقل مجهود وبدون حرمان.. أسرع حيلة تحول جسمك لماكينة حرق

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:15 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين

بأقل مجهود وبدون رجيمات قاسية يمكنك تحويل جسمك لمكينة حرق دهون ونسف الدهون بسرعة برجيم متوازن لنسف دهون البطن والأرداف فى 14 يوما يقدمه موقع برايت سايد
إليك خطة الرجيم:

الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا: 

بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

طبق شوفان بلبن خالي الدسم

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا

2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة

سناك بعد الغذاء  ساعتين

ثمرة فاكهة

العشاء .. قبل النوم بساعتين

كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة

يمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالي لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون

الأسبوع الثانى

الإفطار 6 صباحا


شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

علبة تونة   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

\أو
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

 بعد الغذاء  ساعتين

كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفةناك بعد الغذاء ب3 ساعات 

يمكنك تناول أى من المشروبات التالية ..كوب من القرفة أو كوب من الجنزبيل او كوب من المريمارية

العشاء .. قبل النوم بساعة 

كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام
أو
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

للتخلص من دهون الشتاء.. تعرفي كيف تحولين جسمك لمكينة حرق؟

رجيم سريع لنسف الدهون في 21 يوماً فقط

في 10 أيام.. أسرع رجيم للتخلص من الدهون العنيدة

أسرع رجيم لإنقاص وزنك فى أسبوعين فقط

بدون ريجيم قاس .. كيف تتخلصين من الكرش ودهون البطن العنيدة خلال 21 يوما؟

فى 14 يوما فقط أسرع رجيم لإنقاص الوزن وحرق الدهون العنيدة

ترشيحاتنا

رسالة غامضة من هنا شيحا عبر انستجرام

مسلسل الملك أحمس فى مرمى النيران بسبب ريم مصطفى ولحية الأبطال

شاهد.. الرئيس السيسي يرتدي البالطو الأبيض خلال تفقد مدينة الأدوية

السعودية.. موعد إعادة افتتاح المحطة الرئيسية للقطار في وسط جدة بعد 3 أشهر

قرار سعودي جديد بشأن مكبرات الصوت داخل المساجد

تيتو جارسيا مساعد أجيرى يكشف مفاجأة جديدة بشأن أزمة عمرو وردة.. وحقيقة لقاء صلاح وراموس في الغردقة.. حوار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيارة محمد رجب بطل مسلسل ضربة معلم بعد ظهوره بها اليوم .. صور

سعر ومواصفات نيسان باترول نيزمو 2021 بعد طرحها في الشرق الأوسط .. صور

مرض النسيان .. أشهر طرق علاجه عند الأطفال