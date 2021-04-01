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شاهد| مدينة الدواء المصرية أحد أكبر الصروح الطبية بالشرق الأوسط

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:20 ص
صدى البلد
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آيات احمد
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح مدينة الدواء المصرية أحد أكبر الصروح الطبية بالشرق الاوسط.

وعرضت فضائية " صدى البلد" اللقطات الاولى لمدينة الدواء بالخانكة، منذ قليل، وكيفية تصنيع الدواء بأيدى مصرية.


و قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح صباح اليوم، الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة.





وتعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.



كما تعد مدينة الدواء من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة ١٨٠ ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.


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