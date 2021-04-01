عمل بسيط يدخلك الجنة.. لا تستهن به

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ينبغي للإنسان إبعاد كل ما يؤذي الناس من حجر أو شوك أو غير ذلك عن الطريق.





واستشهد المجمع، كان معاذ رضي الله عنه يمشي ورجل معه فرفع حجرًا من الطريق، قال: ما هذا؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رفع حجرًا من الطريق كتبت له حسنة ومن كانت له حسنة دخل الجنة.





وأشار مجمع البحوث، إلى أن إماطة الأذى عن الطريق سُنة مستحبة، واستشهدوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ".





وتابع: أن إماطة الأذى عن الطريق سُنة أرشد إليها الشرع الحنيف، بل جعلها النبي "صلى الله عليه وسلم" شُعبة من شُعب الإيمان، حيث قال (صلى الله عليه وسلم): "الله جميل يحب الجمال".





تعرف على أول من يدخل الجنة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن أول من يدخل الجنة هم الشهداء.





واستشهد مركز الأزهر العالمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: شَهِيدٌ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ، وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ الله وَنَصَحَ لِمَوَالِيهِ».





وذكر مركز الأزهر العالمي أن هذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان.





عمل يدخلك الجنة من أوسع أبوابها

من جانبها، كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن عمل يدخلك الجنة من أوسع أبوابها.





وأوضحت دار الإفتاء أن من أحسن ما يُتوسَل به إلى دخول الجنة، ويُتوصَل به إلى وصول درجتها العالية؛ مطاوعة الوالد ومراعاة جانبه.



