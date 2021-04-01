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مرأة

كوب من هذا المشروب يوميا يطرد السموم ويعزز مناعتك

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:43 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
فوائد عديدة لتناول عصير البطيخ فهو غني بالألياف والأحماض الأمينية مثل l-citrulline والكاروتينويد مثل الليكوبين كما يعد غنى  بفيتامين ج.إليك أبرز فوائد تناول كوب يوميا من عصير البطيخ يقدمها موقع بولد سكاى الهندى


1. يحافظ على سوائل الجسم

 يحتوي عصير البطيخ على 91.45 جرامًا من محتوى الماء لكل 100 جرام من العصير. يساعد محتواه المائي العالي في الحفاظ على توازن الإلكتروليت في الجسم ويمنح الجسم الشبع. كما أن محتوى السوائل في عصير البطيخ يروي العطش ويمنع الجفاف

2. يعطي الطاقة

يوفر عصير البطيخ  حوالي 30 سعرة حرارية من الطاقة لكل 100 جرام من العصير. يعمل كمشروب فوري معزز للطاقة بسبب وجود فيتامين ج وفيتامين أ والمغنيسيوم.
من المعروف أن هذه العناصر الغذائية تغذي الخلايا بالطاقة وتزيد من قوتها.

3. يطرد السموم

يساعد البطيخ في إفراز السموم من الجسم. يساعد المحتوى العالي من البوتاسيوم المعدني في عصير البطيخ على تحسين وظائف الكلى وتصفية حمض البوليك الزائد والسكر والسموم الأخرى الموجودة في الدم

 4. يحسن الهضم

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء والألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضميو علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ.

5. يمنع ضربة الشمس

  يساعد فيتامين سي الموجود في عصير البطيخ أيضًا على تعزيز المناعة وتقوية الجسم.

6. يخفض حرارة الجسم

 قد يساعد عصير البطيخ في تقليل حرارة الجسم نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء ويوفر تأثيرًا مهدئًا ومهدئًا للجسم. كما يفيد اللايكوبين الموجود في عصير البطيخ الجلد ويمنعه من حروق الشمس

. 7. يحافظ على درجة الحموضة

 يساعد عصير البطيخ في الحفاظ على درجة حموضة الجسم بطريقة طبيعية ويمنع الالتهابات.l
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