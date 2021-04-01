تلف ما يصل 15 مليون جرعة لقاح كورونا.. جونسون آند جونسون تكشف مشكلة جودة كبيرة

قالت شركة الأدوية جونسون آند جونسون الأمريكية، إنها اكتشفت مشكلة جودة في مصنع بالتيمور للمساعدة في تصنيع لقاح لفيروس كورونا.





وأفادت أن العمال في مصنع ايمرجنت في بالتيمور الذي كان يصنع لقاح كوفيد-19 الخاص بالشركة، قاموا عن طريق الخطأ بخلط بعض المكونات، مما أدى إلى إتلاف ما يصل إلى 15 مليون جرعة محتملة من اللقاح وتأخير ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للمصنع.





ويقوم مصنع ايمرجنت أيضًا بصنع لقاح أسترازينيكا الذي لم يُصرح باستخدامه في هذا الولايات المتحدة بعد.





وقالت شركة جونسون آند جونسون، في بيان لشبكة CNN، إن عملية مراقبة الجودة في المصنع حددت "دفعة واحدة" من مادة دوائية لا تفي بمعايير الجودة.





وكانت الدفعة المعنية جزءًا من التشغيل التجريبي وفحص الجودة والمصنع غير مصرح له بعد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لصنع المادة الدوائية المستخدمة في اللقاح.