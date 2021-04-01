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فن

سعد لمجرد سبب معرفتها بـ محمد رمضان.. معلومات لا تعرفها عن النجمة الهندية أورفاشى راوتيلا

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:01 م
محمد رمضان والممثلة
محمد رمضان والممثلة الهندية أورفاشى راوتيلا
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أحمد إبراهيم
قام الفنان محمد رمضان بتشويق متابعيه عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام" بصورة جديدة من أغنيته القادمة برفقة النجمة الهندية أورفاشى راوتيلا.

وظهر فى الصورة برفقتها وبجانبهما أسد نادر أبيض اللون وكتب معلقا: "النجمة الهندية اورفاشى راوتيلا مفاجأة أغنيتى القادمة ڤيرساتشى بيبي".

نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن النجمة الهندية اورفاشى راوتيلا. 

ولدت النجمة الهندية اورفاشى راوتيلا من مواليد 25 فبراير 1994. 

مثلت الهند فى مسابقة ملكة جمال مطربات الكون 2015. 

ظهرت لأول مرة في بوليوود مع سينج صعب العظيم (2013) وظهرت في أفلام مثل Sanam Re (2016) وGreat Grand Masti (2016) وHate Story 4 (2018) وPagalpanti (2019).

كشفت من قبل عن حبها للنجم سلمان خان وأبدت موافقتها على الارتباط منه. 

جمال أورفاشي الساحر دفع النجم الهندى سلمان خان إلى التصريح بأن أورفاشي رواتيلا تتمتع بملامح جمال راق وتمتاز بأنوثة متوازنة.

ونشرت اورفاشي راوتيلا، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة تجمعها بالفنان المغربي سعد لمجرد وعلقت عليها بعبارة "أحبك" وأرفقتها بقلب ووردة حمراء.

والتقى لمجرد باورفاشي راوتيلا بدبي، خلال وجوده هناك لإحياء الحفل الذي جمعه بالفنان محمد رمضان، وكانت أيضا اورفاشى حاضرة في هذا الحفل.

يعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع الممثل المصري محمد رمضان، بالممثلة الهندية صاحبة لقب ملكة جمال مطربات الكون لعام 2015، حيث جمعهما في السابق فيديو كليب تم تصوير مشاهده في دبي، حيث عبرت حينها عن سعادة بهذا العمل قائلة: "كان لابدّ أن يكون اللقاء بيننا قبل هذا الوقت، غير أنني سعيدة باختياري لمشاركتك عملك الجديد".
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