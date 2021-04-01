سعد لمجرد سبب معرفتها بـ محمد رمضان.. معلومات لا تعرفها عن النجمة الهندية أورفاشى راوتيلا

والتقى لمجرد باورفاشي راوتيلا بدبي، خلال وجوده هناك لإحياء الحفل الذي جمعه بالفنان محمد رمضان، وكانت أيضا اورفاشى حاضرة في هذا الحفل.

يعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع الممثل المصري محمد رمضان، بالممثلة الهندية صاحبة لقب ملكة جمال مطربات الكون لعام 2015، حيث جمعهما في السابق فيديو كليب تم تصوير مشاهده في دبي، حيث عبرت حينها عن سعادة بهذا العمل قائلة: "كان لابدّ أن يكون اللقاء بيننا قبل هذا الوقت، غير أنني سعيدة باختياري لمشاركتك عملك الجديد".