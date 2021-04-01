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رياضة

تفاصيل جلسة اتحاد الكرة المنتظرة مع حسام البدرى

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:37 ص
صدى البلد
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يسري غازي

يعقد مسؤولو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة جلسة خلال أيام مع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني.

وتأهل منتخب الفراعنة الكبار إلى نهائيات أمم إفريقيا في الكاميرون بعد تصدره المجموعة السابعة برصيد ١٢ نقطة ورافقه نظيره منتخب جزر القمر.

ومن المقرر أن يناقش البدرى ومعاونيه مسؤولى الجبلاية خطة العمل المقبلة استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢.

كما سيتطرق البدرى وجهازه المعاون إلى تفاصيل معسكر شهر مايو والمباراة الودية التي سوف يخوضها الفراعنة الكبار.

ومن المنتظر أن يحسم البدرى وجهازه المعاون مصير مشاركة المنتخب الأول ضمن نهائيات كأس العرب للمنتخبات التى ستقام فى قطر نهاية العام الجاري.

يذكر ان الاتحاد الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" صادق مؤخرا على بطولة كأس العرب للمنتخبات 2021، التي ستقام، في شهر ديسمبر المقبل، في قطر.

ويستعرض " صدى البلد": أبرز 5 معلومات عن بطولة كأس العرب للمنتخبات:

1- تقام بطولة كأس العرب للمنتخبات بمشاركة  22 منتخبا، وهم: ( قطر " البلد المستضيف" - مصر - السعودية - المغرب - الجزائر - تونس - لبنان-  الصومال - جيبوتي -  الكويت - العراق - ليبيا - موريتانيا - جزر القمر - الأردن - عمان - فلسطين - السودان - اليمن - الإمارات - سوريا - البحرين).

2- تجرى  قرعة البطولة في شهر إبريل المقبل.

3- تقام بطولة كأس العرب في الفترة من 1 ديسمبر من العام الجاري حتى يوم 18 من العام ذاته.

4- صادق الفيفا على إقامة كأس العرب، من أجل الوقوف على جاهزية قطر لاستضافة كأس العالم 2022، حيث ستقام البطولة على ملاعب المونديال.

5- تتأهل 10 منتخبات مباشرة إلى الأدوار النهائية وفقا لتصنيف الفيفا في شهر إبريل، بينما سيلعب 12 منتخبا إداورا تمهيدية، يتأهل من بينهم 6 منتخبات، ثم يتم توزيع 16 منتخبا إلى 4 مجموعات يتأهل منهم أول وثاني ومجموعة إلى الدور ربع النهائي.
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