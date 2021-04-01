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ثقافة

أسبوع ثقافي متنوع احتفالاً بأعياد المرأة بأسيوط

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:31 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط فى إطار احتفالات الفرع بالمرأة في عيدها، حيث شهدت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة مجموعة من الأنشطة بدأت فعالياتها بمحاضرة تثقيفية بعنوان "حقوق المرأة في الدستور" حاضرها الدكتور مصطفى عثمان دكتوراه في القانون، قدم فيها رؤية جوهرية حول دور المرأة في المجتمع والمشاركة السياسية وبعض حقوقها في الدستور، بالإضافة إلى تقديم ورشة فنية قدمتها إيناس يحيي وتم التعبير عن عيد الأم، كما قدم أيمن توفيق محاضرة تثقيفية بعنوان "المرأة ما لها وماعليها" قدم فيها رؤية جوهرية حول أهمية دور المرأة في التنمية الإقتصادية والاجتماعية والثقافية.

نظم قصر ثقافة أبو تيج محاضرة تثقيفية بعنوان "ليلة النصف من شعبان" حاضرها علي أحمد واعظ مركز ومدينة أبوتيج، قدم فيها رؤية جوهرية حول أهمية ليلة النصف من شعبان وأنها تكون فيها الدعاء المستجاب، كما ناقش مع الحضور الأسئلة الشائعة مثل استجابة الدعاء والصبر على القضاء وما هو القدر، بينما أقامت مكتبة آل عابدين بموشا محاضرة تثقيفية بعنوان "كيف تكتشف طفلك الموحد" بمقر معهد فتيات موشا الأزهرى، حاضرها د. حسام الدين متولى اخصائي علاج نفسي وتخاطب بالتأمين الصحي، والذي تناول الحديث حول مفهوم كلمة التوحد للأطفال وكيفية تكتشف الطفل الموحد في فترة قريبة وكيف تتعامل معه وما هي صفاته ومدى تأثير التعامل الإيجابي معه.
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