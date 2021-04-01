مؤسسها مسلم من أصل عربي.. 8 معلومات تاريخية عن شركة أبل في ذكرى تأسيسها الـ45

يحل اليوم، الخميس الموافق الأول من أبريل، الذكرى الـ 45 لتأسيس شركة أبل Apple، فهى واحدة من أكبر الشركات في العالم بمجال تطوير وتصنيع الأجهزة الإلكترونية والتقنيات الحديثة، وعلى الرغم من أن عملاقة التقنية الأمريكية تشتهر في الوقت الحالي بعلامتها التجارية المعروفة في أسواق الهواتف الذكية باسم "آيفون"، إلا أنها من الشركات الرائدة التي تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات والأجهزة التقنية التي توفر لجميع المستخدمين حول العالم طرق عديدة لمواكبة مجالات التكنولوجيا المتعددة.





ويستعرض موقع "صدى البلد" خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن شركة "آبل" في ذكري تأسيسها الـ 45، وهي كالآتي:





تأسيسها

أسس ستيف جوبز مع ستيف وزنياك ورونالد واين شركة "آبل" في الأول من شهر أبريل عام 1976، وكانت في ذلك الوقت شركة ناشئة لبيع الحواسيب الشخصية، تحت اسم "أبل-1"، وكان وزنياك يقوم بتصنيع الحاسبات بنفسه، وتم طرح أول جهاز من إنتاجها للجمهور للمرة الأولى في نادي "هومبرو" للحواسيب.





واحتفظت شركة أبل باسمها لمدة 30 سنة الأولى من إطلاقها، ولكنها تخلت عن لفظة "حاسوب" في 9من يناير لعام 2007، ليصبح اسمها "أبل" مع شعار التفاحة الشهير.





منتجاتها

توسعت شركة أبل بشكل كبير على مدار السنوات الأربعين الماضية، ولم تعد تقتصر على إنتاج الحاسبات الشخصية، بل وسعت نطاق نشاطها وأطلقت العديد من الأجهزة، لعل أبرزها حاسبات "ماكنتوش" والذي تم إصداره لأول مرة في عام 1998، وهاتف "آيفون" الذي تم عرض للعالم في شهر يناير عام 2007، وأجهزة "آيباد" اللوحية، إلى جانب الأجهزة القابلة للارتداء من الساعات الذكية، وسماعات.





مجال البرمجيات

وإلى جانب تصنيعها لأكثر من 25 إصدارا من هواتف آيفون على مدار 14 عاما، تميزت شركة "أبل" في مجال تطوير البرمجيات، والذي شمل نظام تشغيل خاصا بأجهزة حواسيب ماك، بالإضافة إلى نظامها التشغيلي الخاص بهواتف آيفون والمعروف باسم ios.





وفيما يلي نقدم إليك 8 معلومات مهمة لا تعرفها عن شركة أبل الأمريكية، ومؤسسها "ستيف جوبز":





1. استوحى "ستيف جوبز" اسم الشركة خلال زيارته لمزرعة تفاح، رأي أن تسمية "آبل" تضيف طابع من الحيوية وليس فيه تخويف.





2. تشير بعض التقارير إلى أن اختيار "ستيف" لرمز الشركة على شكل تفاحة، وصمم بنفسه أول شعار للشركة يعود إلى عمله فترة من حياته في مزرعة للتفاح.





3. يقع المقر الرئيسي لشركة "أبل" بكوبيرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفي عام 2006، أعلنت الشركة عن نيتها لبناء مقرها جديد يبعد حوالي 1.6 كيلومترا شرقا من المقر الحالي.





4. صمم "جوبز ووين" شعار شركة أبل الأول على شكل اسحاق نيوتن مكتشف قانون الجاذبية، ويظهر فيها جالسا تحت شجرة تفاح، الذي تم استبداله ذلك بلوجو "قوس قزح آبل" من تصميم روب جانوف والذي توقفت الشركة عن استخدامه في عام 1998، ليظل الرمز التجاري على شكل تفاحة مقطومة الرمز التجاري المتعارف عليه للشركة في العالم حتى الآن.





5. ولد "ستيف جوبز" في سان فرنسيسكو الأمريكية، في 24 فبراير 1955، لأب سوري وأم أمريكية، اسمه الحقيقي مصعب عبدالفتاح الجندلي، كما تشير بعض التقارير إلى أن عائلة "جوبز" الأمريكية، تبنته بعدما رفضت أسرة أمه زواجها من رجل مسلم.





6. كان "ستيف جوبز" مسلمًا، اعتنق البوذية عقب عودته من رحلته إلى الهند وظل عليها حتى وفاته، كما ظل نباتيًا طوال حياته.





7. في 2 أغسطس عام 2018 تخطت القيمة السوقية لشركة "آبل" حاجز التريليون دولار.





8. أصيب "ستيف جوبز" بنوع نادر من سرطان البنكرياس، انتشر في جسده مما أدي إلى وفاته بتوقف المفاجئ في التنفس في 5 أكتوبر عام 2011.