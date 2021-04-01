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فن

بتمرينات شاقة.. أحمد مجدي يستعرض عضلاته من الجيم

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:27 م
احمد مجدي
احمد مجدي
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ندى فكري
نشر الفنان احمد مجدي ، صور و فيديوهات جديدة له عبر خاصية الاستوري علي حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهر احمد مجدي في الصور و الفيديوهات و هو في الجيم يقوم بتمرينات شاقة.

يذكر ان أحمد مجدي أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وخضع للعزل المنزلي.

وقال مجدي، في فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "شعرت بالتعب منذ أسبوع ولقيت جسمي مكسر وسخونية وقمت بإجراء مسحة طبية لقيت إنه إيجابي. 

وأضاف : "مكنتش قادر أتحرك من مكاني وطاقتي كلها مفقودة وشوية مع المضاد الحيوي بقيت كويس، لكن كورونا منحتني فرصة إني أقعد في بيتي".

وسيظهر أحمد مجدي، في رمضان المقبل بشخصيتين الأولى من خلال مسلسل «قصر النيل» مع دينا الشربيني، والثانية من خلال مسلسل «بنت السلطان» مع روجينا.
بتمرينات شاقة.. أحمد مجدي يستعرض عضلاته من الجيم
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