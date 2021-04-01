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رياضة

أيمن أشرف ونيدفيد يهنئان سعد سمير بعيد ميلاده.. شاهد

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:35 م
سعد وايمن
سعد وايمن
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محمد بدران

حرص كل من ايمن اشرف وكريم نيدفيد، على تهنئة زميلهم سعد سمير لاعب الفريق الاول بالنادي الاهلي، بعيد ميلاده الـ32، حيث ولد فى 1 أبريل 1989 فى مدينة بنها بمحافظة القليوبية. 


ونشر ايمن صورة تجمعه بسعد عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلًا: "عيد ميلاد سعيد"، كما نشر نيدفيد صورة له مع نجم الفريق  وكتب قائلا: "كل سنة وأنت طيب ".

وحقق سعد سمير مع الأهلي العديد من البطولات منهم 3 بطولات دوري أبطال أفريقيا، و4 بطولات كأس السوبر المصري، وبطولتين لكأس السوبر الأفريقي وبطولة الكونفدرالية، كما توج مع الأهلي ببرونزية مونديال الأندية مرتين.


وخاض "سعد" حتى الآن 223 مباراة، خلال مشواره الكروي، سجل خلالهم 13 هدفا وصنع هدف وحيد.




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