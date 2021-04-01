لماذا استدرج متحرش المعادي الطفلة لـ بير السلم؟.. المتهم يجيب لأول مرة

قال المحامي هيثم صقر القائم بالدفاع عن المتهم في قضية متحرش المعادي، إنه وجه سؤالا صريحا للمتهم فى القضية بخصوص استدراجه للطفلة لـ بير السلم، والسبب فى ذلك الشيء، وأكد المحامى أن المتهم فى القضية أجاب أنه لا يجد مبررا لما قام به، وأنه لا يدري بما حدث".





وتابع هيثم صقر، أن محامى الدفاع لا يبرر فعلة المتهم فى القضية، موضحًا أنه قال أمام المحكمة أن المتهم فى القضية يعانى من حالة عرضية واكتئاب.





وأضاف خلال حوار على قناة سكاي نيوز، أن الدفاع فى أى قضية يقوم بمحاولة عرض الحقيقة، وانه لا يجوز محاكمة أى شخص بدون دفاع.

ولفت إلى أن المتهم ليس مجنونًا لكن يعانى من حالة عرضية، وذلك بناء على تصريحات الأسرة الخاصة به.





وأشار إلى أنه فى حالة عمل تقرير مفصل عن المتهم فى القضية يتم وضعه فى مصحة لمدة 45 يومًا وبعد ذلك يتم أصدرا التقرير.





وأوضح أن الفعل الذى قام به المتهم فى القضية لا يرتكبه أى عاقل، ولذلك نؤكد أن المتهم فى القضية يعانى من أعرض نفسية.





وتابع : " أنه اثناء الحديث مع المتهم فى القضية بخصوص رغبة الطفلة المجنى عليها سرقته قال أنه لا يتذكر شيئا" وكشف المحامي أنه لا يبرأ فعلة المتهم فى القضية.