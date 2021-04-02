من خلال الوحمات.. طريقة تكشف عن إصابتك بسرطان الجلد

كل شخص لديه وحمات ولادة ولا داعي للقلق بشكل عام. ومع ذلك ، من المهم التحقق من التغييرات عليها بشكل منتظم. عندما يتغير شكل أو لون الوحمة ، فقد يعني ذلك أنها تطورت إلى سرطان الجلد. هذا شكل عدواني من سرطان الجلد ويمكن أن ينتشر في بعض الأحيان إلى أجزاء أخرى من الجسم بسرعة كبيرة. لذلك ، من المهم جدًا مراقبة جسمك. هذه هي العلامات التي ستساعدك في التعرف على سرطان الجلد.





قدمت مؤسسة الميلانوما من هولندا قائمة مرجعية مفيدة ستساعدك على التعرف على سرطان الجلد بسهولة وفقا لtips-and-tricks

سرطان الجلد الورم الميلاني هو شكل من أشكال سرطان الجلد يمكن أن يحدث في أي مكان في الجسم. في كثير من الأحيان ، يتطور من وحمة ، لكن هذا لا يجب أن يكون هو الحال دائمًا. تتكون الوحمات من خلايا صباغية (خلايا صبغية) تقع معًا في مجموعات.

يتزايد عدد حالات الإصابة بسرطان الجلد وعدد الوفيات بسرعة. لهذا السبب من المهم للغاية أن تتحقق من نفسك بانتظام.

الصحةيمكنك التعرف على سرطان الجلد من خلال هذه الإشارات الطريقة التي تتعرف بها على سرطان الجلد وفقًا لمؤسسة Melanoma Foundation ، من المهم مراقبة تطور وتغيير الوحمات حديثًا. ابتكرت المؤسسة طريقة مفيدة ستساعدك على التعرف على سرطان الجلد بسرعة أكبر: طريقة ABCDE. من المحتمل أنك تتعامل مع سرطان الجلد في الحالات التالية:



