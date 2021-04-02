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أخبار البلد

بعد افتتاح السيسي مدينة الدواء المصرية.. الصيادلة: لن نعاني من الاحتكار والأدوية منتهية الصلاحية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:54 ص
صدى البلد
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محمد غالي

قالت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، أن من الجيد إنشاء مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، التي تعد من أكبر المدن من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

 

واكدت هاشم في تصريحات لـ"صدي البلد" ان الرئيس السيسي اقدم علي فكرة انشاء المنطقة الصناعية للدواء، لمعرفته باهمية قيمة الدواء فهي ستوفر ادوية بجودة عالية.

 

وأوضحت نقيب صيادلة الجيزة، إن انشاء مدينة للدواء ستقضى على الاحتكار، ولن يوجد نواقص بعد ذلك، و سيقضون علي الادوية منتهية الصلاحية ورواكدها.

 

وتابعت هاشم، ان له اثر ايجابى كبير على المريض وعلى الصيدلى نفسه الذى يعطى الحرية ولن يعانى من احتكار احد.

و ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، التي تعد من أكبر المدن من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بتقديم خالص التهنئة للرئيس السيسي، وللشعب المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم،  داعيا الله عز وجل أن يعم الخير على مصرنا الحبيبة خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إننا نشهد اليوم ونسعد بافتتاح صرح عالميّ بكل المقاييس يتمثل في مدينة الدواء المصرية، الذي يعتبر بمثابة مشروع قومي عملاق يأتي تنفيذه في إطار رؤية متكاملة للدولة المصرية للاهتمام بتطوير قطاع الصحة وتحقيق نقلة نوعية حقيقية به، سعيا لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن المصري، من خلال منظومة متكاملة بدأها الرئيس منذ أربع سنوات، عبر تنفيذ العديد من المبادرات المهمة للغاية، التي تعد حاليا من أهم المبادرات التي تم تنفيذها على مستوى العالم، بدءا من مبادرة "100 مليون صحة"، و"صحة المرأة"، و"صحة أطفالنا في المدارس"، والقضاء على قوائم الانتظار من خلال إجراء العمليات الجراحية للمرضى الذين كانوا بحاجة لتدخل جراحي، حتى تجاوز عدد التدخلات الجراحية 750 ألف جراحة، تم تقديمها للمواطنين بدون مقابل.

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