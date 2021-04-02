الإرادة المصرية .. مجلس الشباب المصري يكرم أبطال هيئة قناة السويس في بورسعيد.. فيديو

نظم مجلس الشباب المصري بمحافظة بورسعيد، احتفالية، مساء أمس الخميس، بمكتبة مصر العامة تحت شعار "الإرادة المصرية..فرص وتحديات"، وذلك لتكريم أبطال هيئة قناة السويس الذي شاركوا في تعويم السفينة البنمية الجانحة.





وتضمنت الاحتفالية الحديث عن تاريخ قناة السويس وارتباطها بالنضال الشعبي، والتضحيات التي قدمها أبناء مدن القناة من أجل حمايتها، فضلًا عن الحديث عن تعزيز فرص الاستثمار في قناة السويس، وعدد من الجوانب القانونية الخاصة بالمجرى الملاحي، كما تحدث عدد من أبطال قناة السويس عن كواليس تعويم السفينة البنمية الجانحة.

وأكد محمد سيف، مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، على أن اليوم ليس مجرد تكريم، ولكن رسالة إلى العالم كله من على أرض بورسعيد أن لقناة السويس 3 جيوش تحميها هي:الشعب المصري والقوات المسلحة ورجال هيئة قناة السويس، مضيفًا:"سنقدم اقتراحًا لجعل يوم تعويم السفينة في 29 مارس هو يوم عيد عمال هيئة قناة السويس".





وشدد عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، على ضرورة استغلال هذا الحدث والانتصار لتسليط الضوء على المشروعات العملاقة الجارية بمحور القناة والإسراع بها، مطالبًا بتجسيد هذا الانتصار في فيلم عالمي.





فيما أكد الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، على أن هذا الحدث تحول إلى قضية وطن وشعب على قلب رجل واحد، وهذا الحدث أثبت أهمية قناة السويس للعالم كله، ومدى تأثير هذا المجرى الحيوي على الاقتصاد العالمي.





وأشار أحمد فرغلي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هيئة قناة السويس لديها عمال لديهم خبرات ومهارات هائلة تفيد الوطن في شتى المجالات وليس قناة السويس فقط، ويجب الاستفادة من امكانات الهيئة بشكل أوسع، لافتًا أن دخل هيئة قناة السوبس هو 5.6 مليار دولار أي يتعدى 100 مليار جنيه، لذلك هي أهم عوامل الدخل المصري من العملة الأجنبية.









وأوضح اللواء الدكتور محمد العناني، مدير أمن الاسماعيلية الأسبق وأستاذ العلوم السياسية، أن العاملين في هيئة قناة السويس لديهم خبرات هائلة متراكمة تفوق قدرات البشر، وقناة السويس تمثل تحدي عالمي لجمهورية مصر العربية، وأثبتت للعالم أنها قادرة على تحقيق المزيد من الانجازات، وكذلك أثبتت ثقل الإدارة المصرية في إدارة أزماتها.









وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الأزمات تكشف عظمة المصريين وتظهر أبطال حقيقيين، ولابد من الربط بين ملحمة العبور وملحمة أبطال هيئة قناة السويس، ولابد أيضًا من عمل فيلم ملحمة وطنية خالصة لتنمية الوعي الوطني لدى الأجيال المقبلة، فمصر رفعت رأسها أمام العالم، مشيدًا بإدارة الأزمة والتصريحات الإعلامية وتوقيت ظهور الرئيس على ضفة قناة السويس، ومضيفًا:"ما جرى من إنجاز يجب أن يكون مقررًا دراسيًا في المدارس والجامعات، وكان من الممكن استغلال تلك المشكلة في إلقاء الضوء على البطولات بشكل أفضل".





وأشار عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد، إلى أنه لولا فضل الله ورجال هيئة قناة السويس ازدادت المشكلة تعقيدًا، فطول السفينة أطول من أكبر حاملة طائرات تجوب العالم، مؤكدًا أن الاتصال المباشر اليومي من رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، مع الفريق أسامة ربيع، لمتابعة الموقف ونقل ذلك لرجال الهيئة كان له تأثير ايجابي في نفوسهم.





وأضاف:"أصبح هناك دور مهم جدا لإدارة هيئة قناة السويس ليكون لدينا أكبر ونش وأكبر قاطرة شد في العالم، ورجال الهيئة تسببوا في أكبر تسويق عالمي للدولة المصرية وهيئة قناة السويس".



