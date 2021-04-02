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مرأة

لا تغفلها .. أعراض مؤشر لإصابتك بالنوبات القلبية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:34 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تعد النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة خطيرة وتظهر أعراض النوبة القلبية على بعض الأشخاص  بينما لا تظهر على البعض الآخر أي علامات.

أعراض النوبات القلبية

إليك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى بعض الإصابة بالنوبات القلبية

ألم صدر
آلام الجزء العلوي من الجسم
التعرق
غثيان
تعب
صعوبة في التنفس

أسباب النوبات القلبية

هناك عدد قليل من أمراض القلب التي يمكن أن تسبب النوبات القلبية. أحد الأسباب الأكثر شيوعًا هو تراكم الدهون في الشرايين والذي يمنع الدم من الوصول إلى عضلة القلب.

يمكن أن تحدث النوبات القلبية أيضًا بسبب الجلطات الدموية أو الأوعية الدموية الممزقة. أقل شيوعًا ، تحدث النوبة القلبية بسبب تشنج الأوعية الدموية.

أعراض
قد تشمل أعراض النوبة القلبية ما يلي:

ألم في الصدر أو عدم الراحة
غثيان
التعرق
الدوار أو الدوخة
تعب
هناك العديد من الأعراض التي يمكن أن تحدث أثناء النوبة القلبية ، ويمكن أن تختلف الأعراض بين الرجال والنساء .

عوامل الخطر

يمكن لعدد من العوامل أن تعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية. بعض العوامل التي لا يمكنك تغييرها ، مثل العمر والتاريخ العائلي كذلك العمر  فإذا كان عمرك يزيد عن 65 عامًا ، فإن خطر إصابتك بنوبة قلبية أكبر.

كذلك  الرجال أكثر عرضة للخطر من النساء ويقوم الطبيب بتشخيص النوبة القلبية بعد إجراء الفحص البدني ومراجعة تاريخك الطبي.
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