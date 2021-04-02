لا تغفلها .. أعراض مؤشر لإصابتك بالنوبات القلبية

تعد النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة خطيرة وتظهر أعراض النوبة القلبية على بعض الأشخاص بينما لا تظهر على البعض الآخر أي علامات.





أعراض النوبات القلبية







إليك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى بعض الإصابة ب النوبات القلبية

صعوبة في التنفس





أسباب النوبات القلبية







عوامل الخطر









كذلك الرجال أكثر عرضة للخطر من النساء ويقوم الطبيب بتشخيص النوبة القلبية بعد إجراء الفحص البدني ومراجعة تاريخك الطبي.