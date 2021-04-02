3 أطعمة تعوضك نقص فيتامين د

قد يحتاج البعض الى تعويض الجسم بنقص فيتامين د بالفواكه تكون من خلال تعويض الجسم بالفيتامين من خلال الفواكه التي تحتوي علي هذا النوع من الفيتامينات عصير البرتقال و يعاني حوالي 75٪ من الناس في جميع أنحاء العالم من عدم تحمل اللاكتوز ، ويعاني 2-3٪ من حساسية الحليب





عصير البرتقال

لهذا السبب ، تعزز بعض البلدان عصير البرتقال بفيتامين د ومغذيات أخرى ، مثل الكالسيوم

كوب واحد (237 مل) من عصير البرتقال المدعم مع وجبة الإفطار يمكن أن يبدأ يومك بما يصل إلى 100 وحدة دولية من فيتامين د ، أو 12٪ من القيمة اليومية





الحبوب ودقيق الشوفان

بعض الحبوب ودقيق الشوفان الفوري مدعم بفيتامين د. يمكن أن يوفر نصف كوب (78 جرامًا) من هذه الأطعمة

يحتاج جسمك إلى فيتامين د لامتصاص الكالسيوم. وهذا يجعل الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) والكالسيوم أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام





علاج نقص فيتامين د بالتين

الأشخاص الذين يعانون من تصبغ الجلد الداكن يميلون إلى أن تكون لديهم مستويات أقل ، مثل الأشخاص الذين يستخدمون واقي الشمس ، ولا يقضون الكثير من الوقت في الهواء الطلق ، أو يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. هذا لأن فيتامين (د) قابل للذوبان في الدهون ، لذلك يتم احتجازه في الأنسجة الدهنية ولا يمكن للجسم استخدامه كما ينبغي. تجعل جراحة الجهاز الهضمي ، مثل المجازة المعدية ، من الصعب امتصاص فيتامين د. ومع تقدمنا ​​في العمر ، لا نمتص فيتامين د جيدًا



