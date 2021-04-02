3 أطعمة تعوضك نقص فيتامين د

قد يحتاج البعض الى تعويض الجسم بنقص فيتامين د بالفواكه تكون من خلال تعويض الجسم بالفيتامين من خلال الفواكه التي تحتوي علي هذا النوع من الفيتامينات عصير البرتقال ويعاني حوالي 75٪ من الناس في جميع أنحاء العالم من عدم تحمل اللاكتوز ، ويعاني 2-3٪ من حساسية الحليب
عصير البرتقال
لهذا السبب ، تعزز بعض البلدان عصير البرتقال بفيتامين د ومغذيات أخرى ، مثل الكالسيوم
كوب واحد (237 مل) من عصير البرتقال المدعم مع وجبة الإفطار يمكن أن يبدأ يومك بما يصل إلى 100 وحدة دولية من فيتامين د ، أو 12٪ من القيمة اليومية
الحبوب ودقيق الشوفان
بعض الحبوب ودقيق الشوفان الفوري مدعم بفيتامين د. يمكن أن يوفر نصف كوب (78 جرامًا) من هذه الأطعمة
يحتاج جسمك إلى فيتامين د لامتصاص الكالسيوم. وهذا يجعل الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) والكالسيوم أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام
علاج نقص فيتامين د بالتين
الأشخاص الذين يعانون من تصبغ الجلد الداكن يميلون إلى أن تكون لديهم مستويات أقل ، مثل الأشخاص الذين يستخدمون واقي الشمس ، ولا يقضون الكثير من الوقت في الهواء الطلق ، أو يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. هذا لأن فيتامين (د) قابل للذوبان في الدهون ، لذلك يتم احتجازه في الأنسجة الدهنية ولا يمكن للجسم استخدامه كما ينبغي. تجعل جراحة الجهاز الهضمي ، مثل المجازة المعدية ، من الصعب امتصاص فيتامين د. ومع تقدمنا في العمر ، لا نمتص فيتامين د جيدًا
قد يكون العلاج في هذه الحالات هي علاج نقص فيتامين د بالتين وهي الافضل حيث ان التين له فوائد عديدة لاتعد ولاتحصي والتي تعمل علي تقوية العظام والمناعة مما يجعلها تحافظ علي نسبة فيتامين د بالجسم.