في يومهم العالمي .. تعرف على أبرز ما قدمته التعليم لمساعدة الطلاب المصابين بالتوحد

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنارة جميع المنشآت التعليمية اليوم الجمعة باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمى للتوحد، الذي يوافق الثاني من أبريل سنويًا كما حددته هيئة الأمم المتحدة.





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وبهذه المناسبة ينشر موقع صدى البلد ، أبرز ما انجزته وزارة التربية والتعليم ، لدعم ومساعدة طلاب المدارس المصابين بالتوحد حتى الان :





- تم تنفيذ دورات تدريبية تخصصية لمعلمي واخصائي التعليم العام المتعاملين مع الطلاب المتوحدين ، حيث بلغ عدد ما تم تدريبهم في مجال التوحد 10000 معلم واخصائي وذلك بالتعاون مع الكليات المتخصصة في جامعات مثل جامعة عين شمس وجامعة الاسكندرية ، وجامعة بنها ، وكلية علوم الاعاقة بالزقازيق ، وكلية علوم الاعاقة ببني سويف.

- عملت وزارة التربية والتعليم على استصدار العديد من القرارات الوزارية المنظمة لعملية الدمج التعليمية مثل قرار 252 لسنة 2021 والذي قدم خلال مادته الخامسة الحق لولي الامرفي التواجد في غرفة ملاصقة لمقر لجنة امتان طالب التوحد

- اتيح لطلاب طيف التوحد الاستعانة بمرافق تربوي اثناء الدراسة ، وكذلك الاستعانة بمرافق قانوني اثناء الامتحانات

- تم اعفاء طلاب طيف التوحد من دراسة اللغة الاجنبية الثانية

- تقرر ان تكون امتحانات طلاب طيف التوحد امتحانات موضوعية 100% تيسيرا لهم





وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أن برنامج احتفال الوزارة باليوم العالمي للتوحد، سيشمل تقديم كلمة عن التوحد في الإذاعة المدرسية غدا السبت في جميع مدارس التعليم العام والفني ، لتوعية الطلاب بخصائص زملائهم من ذوي التوحد خاصة مع اتجاه الوزارة نحو الدمج الشامل.





وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2007 بالإجماع يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد (القرار 139/62) لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع، وتم إقامة أول احتفال فى 2008.



