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الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يعتمد على مياه الصرف الزراعي المعالجة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:10 ص
مشروع الدلتا الجديدة
مشروع الدلتا الجديدة
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ندى رأفت

قال الدكتور نعيم مصيلحي ، مستشار وزير الزراعة، إن هناك مساحة للريف المصري في 9 مناطق ، ومعظمها يعتمد على مصادر المياه الجوفية، بينما مشروع الدلتا الجديد يعتمد على مياه الصرف الزراعي المعالجة ، أي إنه مصدر مياه ثابت للري، على عكس المياه الجوفية المتذبذبة.



وأضاف " نعيم مصيلحي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " التاسعة " المُذاع على فضائية " الأولى " ، أن مصر تسعى لتوفير مصدر مياه غير تقليدي وهو استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة ، حيث تعمل على تحويلها إلى التنمية الزراعية .



وتابع مستشار وزير الزراعة ، أن مشروع الدلتا الجديدة هو مشروع عظيم للغاية ، لذلك يُطلق عليه مشروع قومي ، مشيرًا أيضًا إلى مشروع سيناء الذي يعمل على تطوير البنية التحتية من خلال أكبر محطة معالجة لمياه
الصرف الزراعي في الشرق الأوسط.



وأكمل " مصيلحي " ، ان رغم التكلفة العالية للمشروع ، إلا أن يجب تنفيذ المشروع وذلك بدعم من الرئيس السيسي والقيادة السياسية ، من أجل تطوير استراتيجية القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وتعويض
الفاقد في الأراضي الزراعية.

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