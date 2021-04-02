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رياضة

طاولة وكوتشينة .. كواليس رحلة سفر بيراميدز لـ المغرب لمواجهة الرجاء

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:37 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف نادي بيراميدز عن كواليس سفر بعثة الفريق لـ المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء  في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

ونشر الحساب الرسمي لـ بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " عدد من الصور لـ لاعبي الفريق أثناء استقلال الطائرة حيث ظهر رمضان صبحي نحم الفريق وهو يلعب " طاولة " مع محمود فتح الله المدرب العام.

وعلقت : "حاجات بنشوفها في كل رحلة لينا. دور لا ينتهي أبدًا!"

كما ظهر عدد آخر من اللاعبين وهو يلعبون " الكوتشينه " والبعض الاخر في احاديث جانبية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد محمد الخامس في كازبلانكا بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

طاولة وكوتشينة .. كواليس رحلة سفر بيراميدز لـ المغرب لمواجهة الرجاء
طاولة وكوتشينة .. كواليس رحلة سفر بيراميدز لـ المغرب لمواجهة الرجاء
طاولة وكوتشينة .. كواليس رحلة سفر بيراميدز لـ المغرب لمواجهة الرجاء
طاولة وكوتشينة .. كواليس رحلة سفر بيراميدز لـ المغرب لمواجهة الرجاء
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