عرض اليوم .. احصل على Galaxy NOTE 10 جديد بـ 7900 جنيه

Galaxy Note10 الذى يقدم تجربة إستخدام مميزة بفضل الشاشة الكبيرة والمعالج الجبار اضف إلى ذلك القلم متعدد المهام، فقط يعيبه

سعة 256 جيجابايت باللون الأسود، مقابل سعر 500 دولارًا أمريكيًا فقط، مما يعادل 7900 جنيه فقط، من منصة إيباى الشهيرة للبيع بالتجزئة الإلكترونية.

يحتوي Galaxy Note10 على شاشة كبيرة قياس 6.3 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، بالإضافة لطبقة حماية قوية ضد الصدمات من Corning Gorilla Glass، مع مقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.





جاء سامسونج Galaxy Note10 بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم، وExynos 9825 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، مع ميزة إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى سعة 1 تيرابايت.





يأتي Galaxy Note10 بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 و12 و16 ميجابيكسل مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل مع تقنية Dual Pixel، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين.





يمتلك Galaxy Note10 بطارية قوية، تبلغ سعتها 3500 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Fast battery charging 25W مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي السريع، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف، مع تقنية الإتصال اللاسلكى بلوتوث 5.0.





وبالتأكيد يتضمن الهاتف أيضًا قلم S Pen الشهير الخاص بسلسلة Note، وهي ميزة القراءة الذكية، بحيث يتذكر آخر كلمة كنت تتابعها بواسطته، بالإضافة لعدة ميزات يوفرها لك فى التحكم عن بعد بالهاتف، والترجمة وتحويل النص تلقائيًا بمجرد التحديد عليه، والعديد من الميزات الجديدة التى منها أيضًا تسجيل ما يحدث على الشاشة بتقنية الفيديو.