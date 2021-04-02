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مرأة

في يومه العالمي .. 5 طرق لدعم الأطفال المصابين بالتوحد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:06 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
يتم الاحتفال باليوم العالمي للتوحد  في 2 أبريل في جميع أنحاء العالم، ويهدف هذا اليوم إلى الاعتراف والاحتفاء بحقوق الأشخاص المصابين بالتوحد، يبدأ التوحد خلال مرحلة الطفولة ويميل إلى الاستمرار حتى المراهقة والبلوغ. 

يشير إلى مجموعة من الظروف التي تتميز بدرجة معينة من ضعف السلوك الاجتماعي والتواصل واللغة ، ومجموعة ضيقة من الاهتمامات والأنشطة التي تنفرد بها الفرد ويتم تنفيذها بشكل متكرر.، غالبًا ما يتعرض الأشخاص المصابون بالتوحد لانتهاكات حقوق الإنسان والتمييز هذا يحتاج إلى التوقف.

لذا كشف موقع ndtv، عن بعض  طرق لدعم الطفل  المصاب بالتوحد

-لدعم طفلك المصاب بالتوحد ، لاحظ الأشياء التي تحفزه لاحظ أيضًا اهتماماته 
- حاول أن تفهم كيف يتواصل.
-قم بإعداد بيئة تدعم الأطفال المصابين بالتوحد، تخلص من المشتتات وتأكد من توفير مكان آمن للأطفال للتفاعل.
- الانخراط معهم واللعب معا.
-أشركه في أنشطة روتينية مثل الطهي والتسوق والتنظيف.

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