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أخبار العالم

الأردن..90 ألفًا و621 اصابة كورونا نشطة في المملكة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:21 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي

أظهر موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 90 ألفًا و621 حالة، حتى صباح الجمعة.

ووفق الموقع العالمي توفي 6940 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 82 حالة وفاة الخميس.

وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 618 ألفًا و59 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 33 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 520 ألفًا و498 حالة.

وعالميا بلغ اجمالي الاصابات حول العالم 130 مليونا و186 الفا و559 حالة، شفي منها 104 ملايين و898 ألفا و554 حالة.

وبلغ اجمالي الوفيات في العالم حتى صباح الجمعة، 2 مليون و840 الفا و296 شخصا.
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