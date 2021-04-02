توافد الناخبين خلال الساعة الأولى بعمومية الصحفيين.. صور

شهدت الساعة الأولى لفتح باب التسجيل بكشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بمقر انعقادها بنادى المعلمين بالجزيرة إقبالا ملحوظا.





وفتح باب التصويت فى تمام الساعة العاشرة صباحا اليوم الجمعة ٢ أبريل ٢٠٢١ ويستمر التسجيل حتى الثانية عشر ظهرا ومن المقرر المد ساعة بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، ويكتمل النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور 25٪+ 1.





وشكلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، 32 لجنة للتصويت بمقر نادى المعلمين بالقاهرة ولجنة بالنقابة الفرعية فى الإسكندرية.









ويتنافس فى انتخابات التجديد النصفى 6 مرشحين على مقعد النقيب و56 مرشحا لعضوية المجلس .





وقال خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية وصل إلى 9915 عضوا، لافتا إلى أن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية يكتمل بـحضور 2500 عضو بجدول المشتغلين.





وأضاف خالد ميرى، أن عدد اللجان الانتخابية 32 لجنة موزعة فى الأماكن المعدة بمقر نادى المعلمين بالجزيرة، بالإصافة الى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية .





وأشار رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين إلى أن النقابة استعانت بعدد كاف من مستشارى هيئة قضايا الدولة للإشراف الكامل على عمليتى التصويت والفرز بانتخابات الصحفيين .





وحول عملية التنظيم للدخول والخروج من مقر اللجان الانتخابية، طالب ميرى الزملاء الناخبين بمغادرة اللجان فور ادلائهم بأصواتهم لتجنب التجمعات والزحام، مؤكدا ان عملية الفرز تجرى داخل كل لجنة فرعية بوجود مندوبى المرشحين على أن تتولى اللجنة العامة و اللجنة المشرفة تجميع الأصوات وإعلان النتائج.





كما أنه فى حالة الإعادة على منصب النقيب، تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً، ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوى الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.