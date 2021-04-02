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محافظات

قناة السويس تقدر خسائر جنوح السفينة البنمية بـ مليار دولار

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:40 م
صدى البلد
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انجي هيبة
كشفت مصادر رسمية، أن هيئة قناة السويس قدرت خسائر جنوح السفينة البنمية الجانحة ايفر جيفين، وما أسفر عنه من توقف الملاحة بمجراها  الملاحي نحو مليار دولار.

أوضحت المصادر أن الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خاطب الشركة المالكة للسفينة، بالقيمة التقديرية لحجم الخسائر، في خطاب رسمي.

وكشفت المصادر، أن قناة السويس حصرت خسائرها من توقف العبور بمجراها الملاحي، بالإضافة إلى تقدير الخدمات اللوجيستية والتي منحتها للسفن العالقة، كذلك تكاليف تشغيل المعدات من كراكات وقاطرات خلال فترة الأزمة.

وأوضحت المصادر أن المباحثات مستمرة بين الجانبين، للوصول إلى حل مرضٍ، كما أكدت أنه في حالة الخلاف حول القيمة التقديرية، سيتم التحفظ علي السفينة البنمية الجانحة وحمولتها والتي تصل قيمتها 3 مليار دولار.

وكان الفريق أسامة ربيع، قد أعلن، أن خسائر توقف الملاحة، في اليوم الواحد، تتراوح من 12 إلى 15 مليون دولار.

واستأنفت حركة الملاحة بقناة السويس بعد توقف 6 أيام متواصلة، وهو ما أثر بالسلب على الاقتصاد العالمي. 
  
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