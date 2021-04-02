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رياضة

مواجهات شرسة في مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:14 ص
صدى البلد
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عبد الله هشام
تقام اليوم منافسات الجولة العشرون من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة بحري، حيث يحل فريق الداخلية متصدر الترتيب ضيفا ثقيلا على منافسه كوكاكولا صاحب المركز الخامس . 

ويسعي فريق الداخلية لمواصلة صدارة الترتيب الذي يتقاسمه مع فريق بورتو السويس بينما يحاول فريق كوكاكولا حصد الثلاث نقاط للدخول في المنافسه على الصعود للدورى الممتاز . 

وفي مواجهة سهلة علي الورق، يحاول فريق بورتو السويس مواصلة صراع الحصول علي بطاقة التأهل الي الدورى الممتاز امام فريق الزرقا المهدد بالهبوط الي القسم الثالث .

كما يحاول فريق الترسانة بقيادة علاء نوح استغلال عامل الارض لتحقيق فوز مهم امام منتخب السويس العنيد للإستمرار في صراع الحصول علي قمة المجموعة  . 

وستقام المواجهات في تمام الساعة الثالثة عصرا كالتالي :

القناة - سرس الليان
 
النجوم - جمهورية شبين 
السكة الحديد - زد 
طنطا - النصر 
الترسانة - منتخب السويس 
كوكاكولا - الداخلية 
بورتو السويس - الزرقا 
بتروجيت - المريخ 
الترتيب 
1- الداخلية : 33 
2- بورتو السويس : 33
3- الترسانة :31
4-كوكاكولا : 30
5-القناة : 27
6- المريخ :26
7- منتخب السويس : 26
8- بتروجيت : 25
9- زد اف سي :25
10- النصر : 23
11- جمهورية شبين :22
12- النجوم : 22
13- السكة الحديد : 19 
14- طنطا : 18
15- الزرقا : 18
16- سرس الليان :18
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