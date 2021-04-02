مواجهات شرسة في مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني

تقام اليوم منافسات الجولة العشرون من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة بحري، حيث يحل فريق الداخلية متصدر الترتيب ضيفا ثقيلا على منافسه كوكاكولا صاحب المركز الخامس .





ويسعي فريق الداخلية لمواصلة صدارة الترتيب الذي يتقاسمه مع فريق بورتو السويس بينما يحاول فريق كوكاكولا حصد الثلاث نقاط للدخول في المنافسه على الصعود للدورى الممتاز .





وفي مواجهة سهلة علي الورق، يحاول فريق بورتو السويس مواصلة صراع الحصول علي بطاقة التأهل الي الدورى الممتاز امام فريق الزرقا المهدد بالهبوط الي القسم الثالث .





كما يحاول فريق الترسانة بقيادة علاء نوح استغلال عامل الارض لتحقيق فوز مهم امام منتخب السويس العنيد للإستمرار في صراع الحصول علي قمة المجموعة .





وستقام المواجهات في تمام الساعة الثالثة عصرا كالتالي :





القناة - سرس الليان

النجوم - جمهورية شبين

السكة الحديد - زد

طنطا - النصر

الترسانة - منتخب السويس

كوكاكولا - الداخلية

بورتو السويس - الزرقا

بتروجيت - المريخ

الترتيب

1- الداخلية : 33

2- بورتو السويس : 33

3- الترسانة :31

4-كوكاكولا : 30

5-القناة : 27

6- المريخ :26

7- منتخب السويس : 26

8- بتروجيت : 25

9- زد اف سي :25

10- النصر : 23

11- جمهورية شبين :22

12- النجوم : 22

13- السكة الحديد : 19

14- طنطا : 18

15- الزرقا : 18

16- سرس الليان :18