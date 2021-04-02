بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصحابة بمحافظة المنيا

بثت الفضائية المصرية، بثا مباشرا لخطبة وصلاة الجمعة، من مسجد الصحابة بمحافظة المنيا.

خطبة الجمعة

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان " مفهوم التنمية الشاملة "، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.





وأعربت الوزارة عن ثقتها في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.



