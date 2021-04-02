وزير الشباب ومحافظ المنيا يلتقيان لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ،صباح اليوم الجمعة، مهرجان رياضي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بمحافظة المنيا بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات من أبناء المحافظة.





بدأ المهرجان بماراثون دراجات هوائية انطلق من أمام ديوان عام محافظة المنيا، أعقبه مشاهدة المسابقات المقامة بنادي المنيا الرياضي، وفعاليات برنامج "ألف بنت ألف حلم" وممارسة الفتاه لكرة القدم، ومشروع "ها أنا أحقق ذاتي" للأيتام الذي تنفذه الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وفى إطار برنامج زيارته لمحافظة المنيا، حرص وزير الشباب والرياضة على مشاهدة تدريبات لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي المقامة بنادي المنيا الرياضي للتعرف على مستوى اللاعبين على أرض الواقع حيث يعد المشروع أحد أبرز المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في جميع المحافظات، وتنفذه الادارة المركزية للاداء الرياضي الادارة العامة للموهبة".





ويستهدف المشروع اكتشاف ورعاية المواهب في ألعاب " الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، العاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الاثقال" بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الاسكواش.





وأوضح الوزير السعي نحو تكثيف البرامج والأنشطة الرياضية داخل المجتمع في سبيل جعل الرياضة أسلوب حياة تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة، مشيدًا بإقبال الشباب على المشاركة في الماراثونات الرياضية التي يتم تنفيذها بشكل متوازي في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة.



