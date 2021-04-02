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محافظات

انفصال 6 عربات من قطار القاهرة - أسوان دون خسائر

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:57 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
انفصلت ٦ عربات من القطار رقم ٨٢ المتجه من القاهرة إلى أسوان بالقرب من قرية منقباد بأسيوط دون إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت محافظة أسيوط إخطارا من غرفة عمليات الأزمات والكوارث، بانفصال ٦ عربات من القطار رقم ٨٢ المتجه من القاهرة إلى أسوان، أثناء سيره عند قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، في الثالثة والنصف صباحا.

وانتقل المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد أسيوط وبرفقته قوات الدفاع المدني والإنقاذ والإسعاف، وقوات الشرطة، واستدعي جرار من محطة أسيوط، وسحب العربات المنفصلة، وتوصيلها بالقطار المذكور، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وقال الطيبي إن حركة القطارات لم تتأثر بالواقعة، ولم يتجاوز معدل التأخير عن ساعة واحدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات لتفادي أي أحداث مشابهة.
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