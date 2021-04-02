نجوى فؤاد ضيفة الموسم الجديد من شيخ الحارة والجرئية

ونشرت " نجوى فؤاد " ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام " صورة تجمعها بمقدمة البرنامج إيناس الدغيدى .

وشاركت المخرجة إيناس الدغيدي متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكانت إيناس الدغيدي قد ظهرت بصحبة نيللي كريم والأعلامية هالة سرحان وبوسي شلبي وعلقت قائلة "الكثير من الحب لهؤلاء الناس دبي"





وتعتبر المخرجة إيناس عبد المنعم الدغيدى، واحدة من أبرز المخرجات على الساحة حيث قامت بإخراج 16 فيلما طويلا، وعملت كمنتجة لفترة ، حيث انتجت 7 أفلام منهم استاكوزا و الوردة الحمراء .





ومن أهم أعمالها الناجحة التى حملت اسمها ، امرأة واحدة لا تكفى ، مذكرات مراهقة ، ما تيجى نرقص ، لحم رخيص.