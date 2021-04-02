ضبط مليون كمامة مغشوشة داخل مصنع غير مرخص بالإسكندرية.. صور

واصلت وزارة الداخلية جهودها بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.





تمكنت إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (954000 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها بيانات تجارية وهمية منتج نهائى مُعد للبيع – 78000 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية تحت التجهيز – 121 رول قماش كمامات مستلزمات إنتاج بإجمالى وزن 1351 كيلو جرام مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تفيد مشروعيتها





و كمية كبيرة من مستلزمات الإنتاج " أستيك كمامة – دعمامات" مجهولة المصدر مُعدة للإستخدام) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الملابس الجاهزة كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة)





وذلك لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية والغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة ، مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



