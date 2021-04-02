بايدن يجري أول مكالمة هاتفية مع رئيس أوكرانيا

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أول مكالمة هاتفية منذ توليه الحكم مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أكد للرئيس الأوكراني على "دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر".
واتفق الزعيمان على تعزيز التعاون المشترك بين أمريكا وأوكرانيا، في مختلف القضايا على رأسها المكافحة المشتركة لجائحة كورونا "كوفيد-19".
وكانت علاقة بايدن بأوكرانيا محل جدل، حيث اتهم الرئيس الأمريكي من قبل سلفه دونالد ترامب بالفساد وتوظيف ابنه هنتر بايدن في شركة الغاز الأوكرانية بوريسما، كما زعمت تقارير أن بايدن حين كان نائبا لرئيس الولايات المتحدة عام 2009، حجب المساعدات الحكومية للضغط على أوكرانيا لإقالة المدعي العام خوفا من تحقيق ضد ابنه.