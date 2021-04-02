بايدن يجري أول مكالمة هاتفية مع رئيس أوكرانيا

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أول مكالمة هاتفية منذ توليه الحكم مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.





وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أكد للرئيس الأوكراني على "دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر".





واتفق الزعيمان على تعزيز التعاون المشترك بين أمريكا وأوكرانيا، في مختلف القضايا على رأسها المكافحة المشتركة لجائحة كورونا "كوفيد-19".



