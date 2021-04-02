ارتفاع طفيف لسعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 756 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب فى مصر اليوم بشكل طفيف حوالى 2 جنيه للجرام، وذلك خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 2 إبريل 2021 ، ليسجل الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا 756 جنيها مقابل 754 جنيها فى منتصف التعاملات، وذلك وفقا لموقع ايجيبت جولد برايس.





وبلغ سعر الجرام عيار 24، الأعلى سعرا، نحو 864 جنيها.





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ووصل سعر الجرام عيار 18 حوالى 648 جنيهًا.





وسجل سعر الجنيه الذهب 6048 جنيهًا.





وسجل سعر الذهب عالميا 1754 دولار للاوقية.



