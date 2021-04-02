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اقتصاد

ارتفاع طفيف لسعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 756 جنيها

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:04 م
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
ارتفعت أسعار الذهب فى مصر اليوم بشكل طفيف حوالى 2 جنيه للجرام، وذلك خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 2 إبريل 2021 ، ليسجل الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا 756 جنيها مقابل 754 جنيها فى منتصف التعاملات، وذلك وفقا لموقع ايجيبت جولد برايس.

وبلغ سعر الجرام عيار 24، الأعلى سعرا، نحو 864 جنيها.

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ووصل سعر الجرام عيار 18 حوالى 648 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6048 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عالميا  1754 دولار للاوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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