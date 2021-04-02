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أخبار العالم

تنكيس أعلام الكونجرس حدادا على مقتل شرطي في عملية دهس قرب المبنى

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:31 م
تنكيس أعلام الكونجرس
تنكيس أعلام الكونجرس حدادا على مقتل شرطي في عملية دهس
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قسم الخارجي
أمرت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، بتنكيس الأعلام فوق مبنى الكونجرس، حدادا على الشرطي الذي قتل إثر عملية دهس قرب المبنى، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وفي وقت سابق، قالت يوجاندا بيتمان، القائم بأعمال رئيس شرطة الكابيتول، إن المشتبه به خرق الحاجز الأمني للمبنى، وصدم 2 من الضباط، ثم خرج من سيارته ومعه سكين؛ ما أدى لإطلاق النار عليه.

وأعلنت بيتمان وفاة المشبته به، متأثرا بجراحه، ومقتل أحد الضابطين الذين أصيبوا في الهجوم قرب مبنى الكابيتول.

وتلقى موظفو الكابيتول رسالة نصية تفيد بإغلاق المبنى ومنع الدخول والخروج، داعين الموجودين في الداخل بالابتعاد عن النوافذ والأبواب، بحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن الرئيس جو بايدن "على علم" بحادث الكابيتول.
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