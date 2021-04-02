البحرين: الولايات المتحدة تلعب دورا استراتيجيا لحماية أمن واستقرار المنطقة

أعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني عن تطلعه للعمل مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وخدمة مصالحهما المشتركة، مؤكدا اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين لأكثر من 120 عاما.





جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية البحريني مع نظيره الأمريكي.





وبحسب بيان الخارجية البحرينية؛ أشاد وزير الخارجية بمتانة العلاقات البحرينية الأمريكية التي تمثل شراكة فريدة مبنية على القيم والأهداف المشتركة والتفاهم المتبادل، مثنيا علي ما تشهده من تطور ونماء في شتى المجالات، مقدرا الجهود الطيبة التي تبذلها الجالية الأمريكية المقيمة في مملكة البحرين لتعزيز وتقوية علاقات الصداقة والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.





كما ثمن الدكتور عبداللطيف الزياني الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الولايات المتحدة لحماية أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط في حاجة إلى التعايش والتسامح لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم والنماء والازدهار لخير وصالح شعبها.





من جهته، أعرب أنتوني بلينكن عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية لعلاقات الصداقة التاريخية والتعاون الثنائي الراسخ مع مملكة البحرين، مؤكدا حرص الإدارة الأمريكية على توطيد تلك العلاقات والدفع بها إلى مستويات أشمل بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.





وأكد وزير الخارجية الأمريكي تقديره للسياسة التي تنتهجها المملكة وترتكز على تحقيق السلام وحماية حقوق الإنسان والتنمية المستدامة لتحقيق الاستقرار والازدهار من خلال الترابط والتعايش بين الشعوب، مشيدا بما تحققه مملكة البحرين من نجاح متواصل في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.





وأشاد بما تقوم به المملكة من جهود لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ودعوة السفارة الأمريكية ومكاتب الأمم المتحدة المتواجدة في البحرين للمساهمة في تلك الجهود.





وقال إن مملكة البحرين تعد شريكا وحليفا مهما للولايات المتحدة منذ عقود عديدة، معربا عن التقدير لاستضافة مملكة البحرين لقيادة القوات البحرية المركزية، ودورها البارز في دعم ومساندة الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب وتمويله، مشيرا الى أهمية انعقاد الحوار الاستراتيجي الأول بين البلدين في ديسمبر 2020م، باعتباره فرصة مهمة لتحقيق المزيد من التعاون الثنائي وترسيخ علاقات الصداقة والشراكة في مختلف المجالات.





وأضاف إن أمام البلدين فرصا عديدة لتعميق تعاونهما المشترك، معربا عن دعم الولايات المتحدة لإعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم، اللذين يعكسان الرغبة في التعايش والترابط وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على مواصلة دعم هذه الجهود، معربا عن التقدير لدعم مملكة البحرين للجهود الأمريكية الرامية الى التوصل الى حل سياسي للحرب في اليمن.



