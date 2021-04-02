ذوي الهمم بالبنك الأهلي يحصدون ترتيب بطولة كأس مصر للسباحة

حصد فريق ذوي الهمم بنادي البنك الأهلي، الترتيب العام لبطوله كاس مصر للسباحه، والمقامه من قبل اللجنه البارالمبيه المصريه بنادي نقابه المهندسين بمدينه ٦ أكتوبر، ليحصل على المركز الثالث على مستوى الجمهوريه، وذلك بمشاركة اكثر من ٢٠ هيئه رياضيه.





حيث حصد اللاعب اسلام عمرو محمد، على ثلاث ميداليات ذهبية في ٥٠م حره، ١٠٠ م حره، ٥٠م ظهر الميداليه البرونزيه تتابع ٤في ١٠٠م متنوع.





فيما حصد اللاعب سيف عثمان حسين علي ثلاث ميداليات برونزية في ال ١٠٠م حره، ٤٠٠حره، تتابع ٤ في ١٠٠م متنوع.





وحصل محمود احمد دبور على الميداليه الفضيه ٥٠م صدر

الميداليه البرونزيه تتابع ٤ في ١٠٠م متنوع، وكانت الميدالية الفضية ١٠٠م صدر من نصيب الاعب يس اسامه.





وحصلت امنيه رضا على الميداليه الذهبيه ٥٠م ظهر، والذهبيه ٥٠م حره، الميداليه الفضيه ٥٠م صدر.

وحصلت حنين رمضان سمير على الميداليه الذهبيه ١٠٠م حره، الميداليه الفضيه ٤٠٠م حره، والميداليه الذهبيه ٥٠م حره، وحصدت اللاعبه ملك ممدوح الميداليه الذهبيه ٥٠م صدر، الميداليه الفضيه ٥٠م حره، الميداليه البرونزيه ١٠٠م حره.





كما حصلت هاجر محمد عبد المنعم، على الميداليه الفضيه ١٠٠م صدر، والميداليه البرونزيه ٥٠م ظهر، وحصل اللاعب محمد سيد معوض على الميداليه الفضيه ٥٠ م حره، والميداليه البرونزيه تتابع ٤ في ١٠٠م متنوع.



