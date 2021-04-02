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رياضة

حكام السبت.. الصباحي يدير لقاء المصري والجيش.. وعادل لمواجهة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:29 م
صدى البلد
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محمد سمير
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الاطقم التحكيمية لإدارة مباراتي غدا السبت فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقى فريق المصرى البورسعيدي نظيره طلائع الجيش على ملعب استاد برج العرب فى تمام الساعة السابعة مساء، فيما يواجه فريق الاسماعيلي نظيره سيراميكا كليوباترا فى تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب استاد الاسماعيلية.

جاءت الاطقم التحكيمية على النحو التالي: 

يدير مباراة المصري وطلائع الجيش طاقم مكون من : محمد الصباحي حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين تحسين ابوالسادات وشهاب راشد وحكما رابعا سالم متعب وحكما للفيديو محمد ابو خاطر ومساعده محمود ناجى.

فيما اسندت لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية إدارة مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا إلى طاقم تحكيمي مكون من :محمد عادل حكما للساحة ويساعده الثنائي محمد العزازي وماجد المليجي وحكما رابعا احمد جابر وحكما للفيديو محمود دسوقي ومساعده مبروك نبيل.
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