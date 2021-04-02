اللي نحبهم.. نشوى مصطفى في مسلسل خليجي رمضان المُقبل

ويشارك في بطولة المسلسل الخليجي «اللي نحبهم» كلًا من: أحمد الجسمي وفاطمة الحوسني وجمعة علي، وهو من تأليف مرعي الحليان، وإخراج باسم شعبو.

وسبق أن دخلت الفنانة نشوى مصطفى، في نوبة بكاء على الهواء، وذلك خلال تقديمها لبرنامج "بنت البلد" ، المذاع على قناة المحور؛ بعد سماعها صوت الأذان ، بصوت المنشد الديني أحمد يحيى.





وأبدع المنشد أحمد يحيى ، خلال استضافته ببرنامج بنت البلد ، في تقديم الآذان بصوت عذب ومؤثر ، يملأ الأركان طمأنينة وسكونًا.





وأشادت الفنانة نشوى مصطفى بتربية المنشد الديني أحمد يحيي قائلة: "يسلم اللي رباك"، كما دعت له: "ربنا يكتر من أمثالك".