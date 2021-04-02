ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اللي نحبهم.. نشوى مصطفى في مسلسل خليجي رمضان المُقبل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:40 م
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
Advertisements
محمد نحلة
أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشاركتها في المسلسل الخليجي الذي يحمل اسم "اللي نحبهم"، وينتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، عبر قناة الإمارات. 

ويشارك في بطولة المسلسل الخليجي «اللي نحبهم» كلًا من: أحمد الجسمي وفاطمة الحوسني وجمعة علي، وهو من تأليف مرعي الحليان، وإخراج باسم شعبو. 

وسبق أن دخلت الفنانة نشوى مصطفى، في نوبة بكاء على الهواء، وذلك خلال تقديمها لبرنامج "بنت البلد"، المذاع على قناة المحور؛ بعد سماعها صوت الأذان، بصوت المنشد الديني أحمد يحيى.

وأبدع المنشد أحمد يحيى، خلال استضافته ببرنامج بنت البلد، في تقديم الآذان بصوت عذب ومؤثر، يملأ الأركان طمأنينة وسكونًا.

وأشادت الفنانة نشوى مصطفى بتربية المنشد الديني أحمد يحيي قائلة: "يسلم اللي رباك"، كما دعت له: "ربنا يكتر من أمثالك".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نشوى مصطفى تعبر عن استيائها من تصرف أحد معدي البرامج التلفزيونية

مع السلامة يا حبيبتى.. نشوى مصطفى تنعى الداعية عبلة الكحلاوي.. شاهد

مع السلامة يا حبيبتي.. نشوى مصطفى تنعى الداعية عبلة الكحلاوي

لقاء على الهواء يجمع عبير صبري وشقيقتها المذيعة مروة.. شاهد

أداء رائع.. الأذان بصوت أحد ذوي الهمم.. فيديو

مشادة بين محامية وإعلامية وافقت أن تكون زوجة رابعة

ترشيحاتنا

خاص.. لبنى عبد العزيز تعلق على نقل المومياوات وتكشف حقيقة دعوتها

استدرج طفلة.. تعرف على عقوبة متحرش كرداسة

بعد اختفائه دون أثر لـ 3 أيام.. العناية الإلهية تنقذ طفلًا من مصير أليم

دراسة: أعراض جانبية تصيب متلقي لقاح فيروس كورونا

ماذا يحدث للجسم عن تناول بذور الشيا يوميا

فولكس فاجن قد تواجه عواقب قانونية بسبب كذبة أبريل

Advertisements

إنقاذ ركاب عبارة طهطا قبل غرقهم في نهر النيل بسوهاج

خاص.. لبنى عبد العزيز تعلق على نقل المومياوات وتكشف حقيقة دعوتها

نائب وزير التعليم يدعو المعلمين لـ حث الطلاب على متابعة موكب نقل المومياوات الملكية

وزير التعليم يستعد لـ إصدار قرارات جديدة لطلاب المدارس .. نظام مختلف للحضور والتقييم في شهر رمضان .. إعلان جداول امتحانات الثانوية العامة التجريبية ونظام تقييم أولى وثانية ثانوي الاحد

بعد قليل.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة 7 ساعات.. تعرف عليها

أول فيديو يرصد لحظة عبور حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور قناة السويس

حريق في مستشفى لحظة إجراء عملية قلب مفتوح.. فيديو

قرار عاجل من بايدن بعد محاولة اقتحام الكونجرس

سبعينية حامل قبل الزواج.. جدة شهاب ملح تثير الجدل على السوشيال ميديا

السعودية.. توضيح عاجل من وزارة الحج والعمرة بشأن تطبيق اعتمرنا

البنك المركزي يكشف حقيقة إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي

سيارة تقتحم مبنى الكونجرس الأمريكي وتصدم شرطيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الشكلمة خطوة بخطوة

5 معلومات عن اليوم العالمي للتوحد.. والهدف من تخصيصه

أسباب نقص فيتامين د.. وطرق علاجة بالأعشاب