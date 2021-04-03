نشرة أخبار العالم.. صحف عالمية: موكب المومياوات الملكية حدث عالمي في قلب القاهرة.. مقتل ضابط في محاولة لاقتحام الكونجرس

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:









أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل أحد ضباط الكونجرس، خلال حادث الدهس الذي وقع يوم الجمعة في محيط مبنى الكابيتول.









أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بيانا بشأن محاولة اقتحام الكونجرس، ومقتل أحد عناصر شرطة الكابيتول، معلنا تنكيس الأعلام فوق البيت الأبيض.









تشهد شوارع القاهرة غدًا السبت عرضًا مهيبًا لنقل 22 مومياء ملكية فرعونية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، حيث يترقب العالم الحدث المهيب "الموكب الذهبي" المخطط له بعناية لنقل المومياوات الملكية على متون عربات مزينة بالنقوش والرموز الفرعونية.









تستعد مصر لتنظيم احتفال فخم يليق بتاريخها حيث تتهيأ شوارع القاهرة لاستقبال موكب المومياوات الملكية، لنقل 22 ملكا وملكة من مكانهم الحالي بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.









كشفت وسائل إعلام أمريكية عن منفذ حادث الدهس قرب مبنى الكونجرس، اليوم الجمعة، والذي صدم بسيارته ضابطين من شرطة الكابيتول توفي أحدهما متأثرا بجراحه.









قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تدرس توسيع المجرى الملاحي، وذلك بعد حادث جنوح السفينة البنمية "إيفر جيفن العملاقة"، ما أدى لسد الممر لنحو 6 أيام.









أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الامريكية، بمقتل منفذ عملية الدهس في محيط مبنى الكابيتول، وذلك عقب إطلاق النار عليه من قبل الشرطة.













ينطلق غدًا السبت في القاهرة الموكب الذهبي لنقل مومياوات 22 ملكًا وملكة من الفراعنة، من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، في حدث يحظى بترقب كبير داخل مصر وخارجها.









أصدر الديوان الأميري الكويتي بيانا عاجلا يقضي بوفاة الشيخة منيرة الجابر، وقال الديوان الأميري الكويتي في بيانه "ينعى الديوان الأميري المغفور لها الشيخة منيرة سعود الجابر الفاضل الصباح عن عمر يناهز 73 عاما".









عبر موكب فرعوني ملكي مهيب يخرج من المتحف المصري بالتحرير متجها إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، تستعد القاهرة في أبهى صورها لاحتفال موكب المومياوات الملكية.









أعد فريق من الأطباء النفسيين بلبنان، دراسة، أظهرت أن شخصا ينهي حياته " ينتحر" كل يومين ونصف، في ظل أوضاع سياسية واقتصادية ومالية غير مستقرّة يعيشها لبنان منذ سنوات.







